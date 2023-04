Sale flic. Enquête dans les coulisses de la police belge

Ce livre résulte d'une enquête de plus de cinq ans au sein d'un grand corps malade, menée dans les coulisses de la police belge par Philippe Engels et Thomas Haulotte, journalistes d'investigation. Ce qu'ils dévoilent fait froid dans le dos : les policiers qui veulent briser l'omerta sur la violence, l'impunité et le harcèlement sont parqués dans un " couloir des déportés " , les faux PV sont légions, certains flics se rasent la barbe pour éviter d'être reconnu après la baston. Cela arrive près de chez nous. " Sale flic " brosse le portrait sans concession d'une police belge où les managers sont descendus par la base, où le découragement atteint des sommets, où l'impuissance chronique reflète celle du monde politique, où des relents racistes et violents pourrissent l'institution. Une police qui ne parvient plus à lutter contre la délinquance en col blanc et la criminalité organisée. Une police malade.