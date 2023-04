Elevée dans un foyer chinois près de Boston, Ivy est une voleuse doublée d'une menteuse, mais personne ne s'en douterait. C'est sa grand-mère, jugeant l'Amérique trop chère, qui lui a inculqué ses meilleures astuces de vol. Très douée, Ivy pourrait bien mettre ce talent au profit de sa vie entière, et, pourquoi pas, gravir ainsi l'échelle sociale. Après un intense séjour en Chine, Ivy revient déterminée à intégrer coûte que coûte la haute société américaine. Alors, quand se présente l'opportunité de séduire l'épatant Gideon Speyer, Ivy saute sur l'occasion. Mais son passé risque-t-il de la compromettre ? Susie Yang se joue du mythe du (de la) self-made (wo)man et des préjugés racistes sur les Asiatiques. A mi-chemin entre Donna Tartt et Jane Austen, un page turner jubilatoire et irrévérent. Le Journal du dimanche. Un premier roman incisif, qui dézingue le mythe du rêve américain. Lire Magazine littéraire. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jessica Shapiro.