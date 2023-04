Le dialogue - naissance, clé de voûte et point de chute en philosophie - est la forme et la mise en place de la pensée privilégiées par Gilles Deleuze durant toute sa carrière. Ces Dialogues (1977), coécrits avec Claire Parnet, prennent la forme d'un ample échange qui se déclinera ensuite dans le vidéogramme L'Abécédaire de Gilles Deleuze (1996). Avec sensibilité et pédagogie, Deleuze revient sur les concepts phares de sa pensée philosophique tels que le devenir, la pensée rhizomatique ou encore la déterritorialisation.