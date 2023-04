Les gardiens de la galaxie : Les origines

La collection d'histoires sur l'origine des Super Héros et Héroïnes Marvel ! Un album illustré de 48 pages pour tout savoir sur ton personnage Marvel préféré. Plonge au coeur de l'histoire des Gardiens de la Galaxie et découvre comment ils se sont rencontrés. Le plaisir de la lecture continue avec une de leurs aventures inédites. Dès 6 ans. L'histoire : Star-Lord, Gamora, Rocket, Drax et Groot sont des êtres que tout oppose. Au cours de leurs explorations, leurs routes se croisent. Unis par un sens aigu du devoir, ils se lient d'une amitié sincère... Mais comment sont-ils devenus les Gardiens de la Galaxie ? Pour le savoir, plonge au coeur de leur histoire et découvre les origines des Super Héros, ainsi que l'une de leurs aventures.