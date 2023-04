La grande impatience. Les entreprises face à la transformation de l'engagement

Les entreprises n'échappent pas aux mouvements du monde ; plus que jamais, elles en sont au centre. Recherche de sens et d'autonomie, crise de l'engagement, montée de l'individualisme, rejet des hiérarchies sclérosées... Elles font face à une mutation du travail sans précédent. Dans le même temps, leur impact sur la marche du monde est au centre de l'attention. L'entre-soi, les inégalités ne sont plus tolérées. Le temps ne cesse de s'accélérer et les sociétés de se fragmenter. L'impatience grandit, le repli et la défiance aussi. Le confort des communautés de pensées apparaît comme un refuge, le langage s'aplatit, le débat disparaît et les idées se simplifient. Tout nous pousse à réclamer à corps et à cris une transformation qui ne va jamais assez vite, assez loin, assez fort. Les entreprises peinent à répondre à ces attentes. Face à l'incertitude grandissante, elles aussi sont tentées de se réfugier dans la facilité des modèles connus. Dans ce monde en tension, il est désormais temps de dépasser la sidération, le prêt-à-penser et les velléités de grand soir pour définir les pistes qui nous permettront d'accompagner les changements en marche. Partant des impasses dans lesquelles nous sommes tentés de nous enfermer, Pascale Giet s'appuie sur son expérience pour explorer les équilibres qui président à de nouvelles formes d'engagement au sein des entreprises.