Le couple en crise. Sentiments, sexe et séduction après 40 ans

Des ouvrages pour décrypter et gérer certaines périodes sensibles de la vie. Près d'un mariage sur deux se termine par une séparation. Cette constatation a amené les autrices à se pencher sur la question des couples en crise, et en particulier, lorsque celle-ci concerne des personnes de quarante ans et plus. Usure des sentiments, départ des enfants, questions existentielles, démon de midi... Les problématiques sont multiples, et les réponses tout autant. Pas de solution type, mais un ensemble de possibilités, avec en toile de fond, l'idée que l'amour se dessine dans les compromis, et ce, quel que soit l'âge. Véritable trousse à outils pratique, avec informations, suggestions, conseils d'experts, témoignages et astuces, y compris lorsque la rupture semble la solution, ce troisième tome - équilibré et efficace - se présente sans jugement et avec bienveillance. Des textes clairs et complets s'accompagnent d'illustrations subtiles, esthétiques et humoristiques.