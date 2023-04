L'espionnage au Moyen Âge

Au Moyen Age comme de nos jours, renseignement et espionnage doivent répondre à des besoins multiples : militaires, diplomatiques, politiques ou économiques. Lors des croisades, par exemple, les espions sont commandités par les grands barons souhaitant connaître les intentions militaires ennemies. Dans un autre contexte, le roi de France Louis XI et son fidèle conseiller Philippe de Commynes organisent une pratique du renseignement à but politique et diplomatique. Les deux hommes se situent alors au sommet d'une pyramide vers lequel remontent des rapports provenant d'une " armée " de l'ombre. Si l'information et la communication à l'époque médiévale ont été au coeur de problématiques de recherche, il n'en est pas de même pour le renseignement et l'espionnage. De timides incursions commencent à poindre ; malheureusement elles restent marginales, notamment pour l'historiographie française. Voilà pourquoi le sujet méritait d'être abordé aujourd'hui dans une synthèse aussi accessible que documentée.