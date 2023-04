Une centaine de photographies célébrant la beauté et la diversité des lacs des Alpes françaises comme autant d'invitations à les découvrir à pied. Tout amoureux de la montagne en conviendra, sélectionner 75 lacs parmi les centaines que recèlent les Alpes françaises, de la Haute-Savoie aux Alpes-Maritimes, est un crève-coeur. Grands lacs de vallée ou oasis perdues en plein océan minéral, lacs de retenue ou lacs glaciaires, lacs d'alpage ou d'altitude : chacun est si singulier que les comparer relève de l'impossible. Et puis il y a ces questions récurrentes quand il s'agit de publications sur le patrimoine naturel. Doit-on rendre le lac Blanc encore plus célèbre qu'il ne l'est déjà, au risque d'aggraver sa fréquentation ? Doit-on au contraire divulguer la position de ce petit lac perdu dont le reflet se réservait jusqu'alors à quelques chanceux ? Ou bien est-ce l'émotion seule qui doit guider notre sélection ? Entre les lacs célèbres et les plus secrets, les ronds, les bleus, les verts, il nous a fallu faire un choix. Du Chablais au Mercantour, ils représentent le massif dans toute sa diversité. Tous sont à découvrir au rythme du pas de randonneur. Porté par une centaine de photographies, l'ouvrage est ponctué d'informations pratiques et d'entretiens avec des spécialistes des lacs sur leur formation, la richesse de leur faune et de leur flore ou leur protection. Voici donc " les plus beaux lacs des Alpes ". En toute subjectivité.