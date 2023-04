Compter les couleurs

Deux voix, deux visages, deux récits. Edouard, la cinquantaine, se remémore sa rencontre avec Elise. Ils étaient adolescents quand ils se sont aimés. Ils se retrouvent trente-trois ans plus tard. Quel est cet amour si fort, si puissant qu'il peut renaître de la déchirure ? A travers leurs journaux intimes, Edouard et Elise se racontent et se répondent. - Objets d'étude : Dire l'amour [4e] / Lire et suivre un personnage : itinéraires romanesques [1re pro]- Dossier pédagogique : Cinq fiches pour saisir les enjeux de l'oeuvre- Prolongement : Des extraits de Se le dire enfin.