Kit et Siam. Cahier d'écriture. CP. Méthode de lecture syllabique

Une méthode de lecture syllabique clé en mains et 100% déchiffrable pour travailler le code et la compréhension ! Le cahier d'écriture : - Le rappel des tracés de la maternelle - Un entraînement rigoureux et ritualisé : la préparation de la posture de l'écrivain, la gym des doigts, la tenue du crayon, les gestes d'écriture, le tracé. - Des stratégies pour acquérir une écriture fluide et aisée.