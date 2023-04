Les nouvelles aventures apeupréhistoriques de Nabuchodinosaure Tome 6

Plongez au coeur de l'Apeupréhistoire ! Pas tout à fait dinosaure ni vraiment homme, Nabuchodinosaure, Nab pour les intimes, est doué de parole, d'un solide sens de l'humour et, du moins en est-il persuadé, d'une intelligence exceptionnelle qui lui permet de supporter les désagréments de son époque située un peu avant ou un peu après J. C. (on ne sait pas trop). Et des désagréments, il y en a dans l'Apeupréhistoire : dinosaures stupides, volcans terrifiants, plantes carnivores et autres catastrophes à poil et à plume.