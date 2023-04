De l'autre côté du mur

Bâtissez un mur et l'Homme passera à sa guise... 1961. Conrad vit de contrebande dans toute l'Europe au mépris du rideau de fer et plus encore du mur de Berlin. Julius est un passeur. Il fait de fréquents allers-retours vers Berlin-Est et dissimule des gens dans le double-fond du coffre de sa voiture. Ludwig a quitté l'Est le premier jour qui a suivi l'édification du mur... puis il est revenu à Berlin-Est pour retrouver sa compagne et l'emmener en RFA... avant de la quitter et d'aller chercher en RDA une nouvelle conquête. Hanna passe elle aussi d'Est en Ouest comme bon lui semble empruntant des déguisements et des faux papiers de plus en plus audacieux. Alors que les autorités communistes renforcent les dispositifs de défense du mur, les quatre " passe-murailles " solitaires et indépendants, sont réunis par deux agents du bourgmestre-gouverneur pour une mission bien précise : organiser une évasion d'envergure d'habitants de Berlin-Est.