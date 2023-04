Que peut nous dire la psychanalyse contemporaine de la question de la distance, et tout particulièrement des enjeux de variations de distance dans la relation à soi-même ou à l'objet, notamment à l'objet " analyste " ? La distance est une notion qui peut ainsi nous permettre de remettre au travail la question de l'intrapsychique et de l'intersubjectif. Une lecture élargie de Freud, et en particulier Psychologie des masses et analyse du Moi (1921), nous invite à entendre ses allers-retours entre une conception purement intrapsychique de l'appareil psychique et une conception où l'objet, voire l'environnement, ont une place essentielle dans la construction psychique interne. Freud se réfère à la parabole des porcs-épics de Schopenhauer et écrit : " Nous nous figurons bien comment les hommes, en général, se comportent affectivement les uns envers les autres. D'après le célèbre apologue Schopenhauer des porcs-épics transis de froid, aucun ne supporte de l'autre un rapprochement trop intime. " Il montre ainsi sa préoccupation pour les enjeux d'écart, de distance, de rapprochement et d'éloignement entre les individus... En effet, deux souffrances menacent le sujet humain : trop près/trop loin ; trop proche/trop distant ; intrusif/absent ; trop chaud/trop froid... Ces polarités parlent implicitement de ce qui peut mettre en péril fondamentalement la vie psychique. Ce volume se propose d'en explorer les énigmes et le sens, mais aussi de montrer la mise au travail de ces questions dans le processus analytique.