Hungry Ghost

Valerie Chu est une lycéenne discrète, studieuse, et surtout très mince. Personne, pas même sa meilleure amie Jordan, ne sait qu'elle se fait régulièrement vomir depuis des années. Val peine à savourer la vie, même lorsqu'elle est en voyage scolaire à Paris, la ville la plus romantique du monde, avec Allan, qu'elle aime en secret. Le jour où une tragédie frappe sa famille, Val est obligée de reconsidérer ses priorités, son regard sur le monde... et son rapport à son corps. Mais c'est un combat qu'elle ne pourra pas livrer seule : elle devra d'abord apprendre à demander de l'aide. Ce roman graphique traite des troubles alimentaires, des dynamiques familiales parfois toxiques, mais il raconte surtout une émouvante quête d'amour de soi.