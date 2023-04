Fou de Laura

Aujourd'hui, c'est mardi et c'est la rentrée de cinquième. Douche froide : Tom n'est pas avec ses deux copains Fred et Alexandre. Pire ! Il a hérité de Relou, le prof d'EPS le plus timbré du collège ! A côté de lui, Daniel Craig, c'est de la gnognotte. Un midi, Tom trouve la carte de cantine de Laura, une jolie quatrième. Quand ils deviennent ami, le garçon en a le coeur tout retourné. Heureusement, il peut toujours se confier à sa gerbille, Lola. Tom arrivera-t-il à survivre au séjour écossais de pelote basque avec Relou pour retrouver Laura à son anniversaire ?