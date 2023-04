Chic, un pique-nique !

Un livre interactif à volets et une Dînette de 16 pièces pour jouer... par tous les temps ! Souricette et Souriceau partent en pique-nique. C'est amusant de les aider à tout préparer pour réussir cette journée ! Enrichi de petites pièces fantaisies en carton, ce livre à volets invite les petits à raconter une hsitoire et à développer leur motricité fine.