Oiseaux du monde. A colorier

Pour votre plus grand plaisir, les éditions Larousse ont ouvert leurs archives et ont sélectionné près de 40 planches ornithologiques : oiseaux de nos forêts ou du bout du monde, grands ou petits, plumages exubérants ou discrets... A vous désormais de leur donner vie en peignant ou coloriant ces planches. Chaque page est prédécoupée pour faciliter la mise en couleurs et, pourquoi pas, encadrer vos oeuvres. A vos crayons et pinceaux !