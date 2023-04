Le super 7 familles. La forêt

Un jeu de cartes classique qui implique et amuse tout le monde, parfait à emporter partout pour jouer avec des amis et toute la famille ! Le célèbre jeu des 7 familles présenté dans une version parfaite pour les petits et dans une variante encore plus amusante ! 44 cartes à jouer illustrées d'animaux de la forêt et rassemblées dans un étui pratique, accompagnées d'un livre de 16 pages rempli d'activités et de 40 autocollants.