Cycle des tribus sauvages Tome 1 : La tribu du loup

La paix qui règne au royaume de Lidéane tient au Traité de l'Or Blanc, qui engage le royaume de Khöl et le peuple sauvage... Un peuple au sujet duquel circulent nombre de légendes effrayantes qui fascinent le jeune Kerwan. En défendant la duchesse de sa cité, il rencontrera le clan du Loup et sa vie en sera bouleversée : dans une atmosphère de conflit latente, Kerwan devra trouver sa voie : saura-t-il faire les bons choix ? Le premier tome d'une saga palpitante où se mêlent mystère, romance et aventure.