Je suis hyperactif, et alors ? Le TDA/H expliqué aux enfants

Comment parler des troubles de l'attention avec son enfant ? Comment lui expliquer leurs implications ? Comment l'aider à apprivoiser ses troubles et à gérer son hyperactivité ? Ce n'est pas toujours simple, surtout à un moment où, en tant que parent, on se sent déjà bousculé, où l'on ne comprend pas nécessairement soi-même tout ce que cette problématique implique. Richement illustré, ce livre est destiné à aider parents et enfants à mieux (se) comprendre. Il 'agit d'une véritable boîte à outils à destination des enfants entre 7 et 12 ans. Il est accompagné : d'un cahier d'exercices téléchargeable pour aider l'enfant à s'accepter et à s'épanouir ; d'audios.