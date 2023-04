Les secrets de la prononciation anglaise. En anglais britannique et anglais américain

Les secrets de la prononciation anglaise permettra aux francophones de mieux cerner les particularités de la prononciation anglaise, à travers les thématiques suivantes : erreurs classiques de prononciation ; règles de la prononciation anglaise et ses sons spécifiques ; prononciation des mots du quotidien ; importance de la prononciation dans la conjugaison et conseils etsupports pour écouter de l'anglais et améliorer sa prononciation. Et ceci à partir d'une méthode créée par l'auteure et développée lors des formations en anglais qu'elle délivre auprès de ses stagiaires.