Ennéagramme : des clés pour se comprendre. Transformer et choisir sa vie

L'Ennéagramme décrit neuf types de personnalités (le Perfectionniste, l'Aidant, le Battant, l'Affectif, l'Observateur, le Loyaliste, le Joueur, le Chef, le Médiateur), dans lesquelles chacun sera surpris de se reconnaître. Cet outil permet d'analyser, de comprendre son histoire personnelle et unique sous un regard nouveau. Il propose des clefs pour sortir de vos impasses et pour dénouer des conflits intérieurs ou extérieurs. Il permet d'exploiter les ressources de votre personnalité, de mieux comprendre l'autre. Il ouvre à la réconciliation avec soi et avec ses proches. Intégrer cet outil, c'est développer la connaissance de soi, son quotient relationnel, c'est changer et devenir acteur de son propre changement. La profonde originalité de cet ouvrage est d'expliquer la genèse de ces différents profils psychologiques et d'introduire une 10e personnalité : c'est le "Passeur de vie" , celle qui vous permet d'aller de l'une à l'autre dans un enrichissement permanent.