Alors même qu'elles occupent une place prépondérante dans notre société, les sciences sont une partie encore méconnue de la culture. Ce Petit précis d'histoire des sciences explicite la notion de science, rend compte du découpage de l'histoire des sciences en grandes périodes (Antiquité, Moyen Age, Renaissance, époque moderne, époque contemporaine) et présente de manière claire et accessible les avancées conceptuelles de l'Antiquité à nos jours. Il présente et explique les grandes théories et les concepts qui ont émaillé l'histoire en mathématiques, en astronomie, en physique, en chimie, en sciences de la vie et de la terre et en médecine. Il permet ainsi de constater que la science, loin de se réduire à un corpus de résultats, est une aventure intellectuelle faite d'audace et de remises en causes permanentes. Frank Smith est professeur agrégé de philosophie, docteur en épistémologie. Il enseigne la philosophie en classe de terminale et est chargé de cours à l'université de Tours.