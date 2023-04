ABC de l'éducation révolutionnaire. Florilège anarchosyndicaliste : anarchisme et éducation

Spécialiste de l'éducation libertaire, Hugues Lenoir étudie les pratiques éducatives autogestionnaires depuis plus de 20 ans. La pensée des pédagogues anarchistes les plus chevronnés n'a ainsi eu de cesse de l'accompagner dans sa réflexion. Riche de ces textes et de ces expériences, il propose ici un florilège des citations les plus marquantes qui ont nourri son travail. Le format de l'abécédaire offre une lecture divertissante, non linéaire, à picorer au gré des envies et des questionnements ! Hugues Lenoir est entre autres l'auteur de : Eduquer pour émanciper, publié en 2009 aux Editions CNTRP , Précis d'éducation libertaire, La Commune et l'éducation libertaire, et Pour une école de la liberté par la liberté, respectivement publiés en 2011, 2017 et 2021 aux Editions du Monde libertaire.