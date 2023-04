THIRDS Tome 10 : Les dossiers secrets 2

Rejoignez-nous pour célébrer l'univers du THIRDS avec cette collection d'histoires courtes écrites d'après des suggestions des fans anglo-saxons. Envie d'en apprendre davantage sur vos personnages préférés ? Sur leurs origines, leurs parcours, leurs familles, leurs amitiés et leurs chagrins passés ? Ces récits vous offrent un regard privilégié sur la vie de nos héros du THIRDS. Que ce soit les peines de coeur, l'amitié, les difficultés et l'amour que ces personnages vivent en coulisses, ces épisodes agrémenteront à coup sûr vos aventures aux côtés de ces agents de choc et de charme. #MM #Thirds #Action #Humour --- "Ces petites anecdotes m'ont fait tellement rire !!! J'adore tous les personnages de THIRDS et j'ai hâte que le prochain livre arrive. Merci Charlie Cochet de nous donner un peu plus de Dex, Sloane, Ash, Cael, Calvin, Hobbs, Letty, Rosa et bien sûr Tony". - Wendys Wycked Words (Goodreads) "C'est une excellente façon de découvrir les coulisses et d'obtenir plus d'informations sur tous les membres du THIRDS, leurs amis et leur famille". - Cadiva (Goodreads) "Quelle merveilleuse deuxième série d'anecdotes pour cette série. J'ai adoré obtenir encore plus de détails sur la vie quotidienne de tous les couples, les aspects de la vie quotidienne que l'on ne voit pas assez pendant toute l'action des livres principaux". - haletostilinski (Goodreads)