Fan de foot Tome 8 : Au coeur de l'action !

" On accueille une nouvelle dans l'équipe ! Lou-Ann est une bonne joueuse mais... elle soutient l'équipe adversaire alors qu'on assiste à un match entre les Lionnes, l'équipe féminine de notre ville, et les Louves, de la ville voisine. Comment c'est possible ? Ca risque de chauffer sur le terrain ! Mais quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'on va gagner ! " Perle