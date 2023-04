Tangerine Dream. Les visiteurs du son 1967-1987

Créé en 1967, au coeur du bouillonnement musical krautrock par Edgar Froese, disciple de Salvador Dalì, Tangerine Dream est très vite devenu la grande référence de l'Ecole de Berlin de musique électronique. Constatant l'absence de documentation francophone, alors que nombreux sont les ouvrages anglophones et germanophones portant sur ce groupe inclassable à la discographie pléthorique, l'auteur a souhaité retracer son parcours artistique à une époque où la lutherie électronique connaît de nombreux perfectionnements. Ainsi il met en évidence le rôle de cette formation fondamentale au regard de l'histoire du rock progressif et des mouvements musicaux apparus ultérieurement, comme la new wave, l'ambient ou l'électro.