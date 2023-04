"Je suis sûr que tu connais les bonnes manières. Toi, tu sais qu'il faut TOUJOURS mettre sa main devant son nez pour éternuer ! Mais Noé, lui, oublie toujours cette règle toute simple... Et les conséquences sont plus FOLLES qu'il n'aurait jamais pu imaginer ! Prépare-toi pour une aventure pleine de rebondissements, où tu rencontreras des éléphants, des pirates, des acrobates et tout plein de pandas. Et si une envie d'éternuer te chatouille toi aussi les narines... fais attention, on ne sait jamais ce qui t'attend ! "