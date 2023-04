Auteur du livre Le Surréalisme, parcours souterrain, Patrick Lepetit étudie depuis longtemps les rapports profonds qui unissent surréalisme et ésotérisme. Avec Surréalistes et alchimistes, chemins croisés, il se penche, de manière inédite et en s'appuyant sur des documents rares ou jamais publiés auparavant, sur les liens qu'après Rimbaud, certains des amis ou compagnons de route d'André Breton ont établi entre littérature et alchimie dès les origines du mouvement et jusque dans l'après-guerre. Il met aussi en évidence l'influence parfois déterminante sur leurs recherches poétiques et sur leurs oeuvres des travaux alchimiques, spéculatifs aussi bien qu'opératifs, auxquels se sont livrés ces hommes et femmes discrets, férus d'hermétisme et proches d'Eugène Canseliet, le disciple du mystérieux auteur du Mystère des Cathédrales et des Demeures Philosophales, Fulcanelli.