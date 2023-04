Huriya par Huriya

"Une langue furieuse d'amour et de lucidité que l'on dirait libre, en écho à son propre nom". Le Monde Né intersexe dans le Maroc des années 1970, Huriya est élevée par ses grands-parents, après avoir été abandonnée par sa mère. L'enfant grandit au sein d'un couple divisé sur tous les sujets (éducation, sexualité, religion), qui n'a qu'un seul point commun, Huriya. Ce récit est celui d'une enfance nourrie par des identités plurielles et des valeurs parfois antagonistes, mais aussi celui des pièges et des hypocrisies de la religion qui se referment sur les femmes, les rendant victimes puis bourreaux. Son départ pour Paris signe sa nouvelle vie. Huriya est née et a grandi à Marrakech. A dix-sept ans, elle quitte le Maroc pour la France, où elle entreprend des études de philosophie. Elle est l'auteure d'une dizaine de romans publiés sous pseudonyme.