La nouvelle encyclopédie du tricot. Toutes les techniques et astuces du niveau débutant à expert

Le seul livre de tricot dont vous avez besoin ! Que vous débutiez ou soyez expert, cette encyclopédie répondra à toutes vos interrogations. Pour commencer sereinement, vous saurez tout sur le matériel et les fils ainsi que les techniques de base de montage de mailles, de diminutions, d'augmentation ou encore de couture des pièces. Une fois ces éléments maîtrisés, passez à la vitesse supérieure grâce aux conseils de Debbie Tomkies, pour soigner vos finitions et tous les détails qui font la différence. Vus pourrez enfin assimiler les techniques les plus complexes de tricot circulaire, de dentelle ou de jacquard. Chaque technique est détaillée en pas à pas et illustrée de nombreuses photos décomposant les gestes avec précision. Des astuces distillées au fil des pages vous permettent d'éviter les erreurs et de tricoter des créations parfaites.