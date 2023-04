Etre ou ne pas être à Moscou

"Dans le Moscou d'aujourd'hui coexistent la barbarie, le Moyen Age, l'époque des Lumières et celle du fauteuil roulant électrique. [... ] Les citoyens de Russie sont si fatigués de tout ce passé, à un point que les Européens ne peuvent imaginer. Tout ce que nous voulons, c'est qu'on nous oublie. Que les Européens, les Américains, notre propre président, nous oublient. Nous voulons qu'on nous laisse tranquilles et qu'enfin nous puissions vivre en paix, sans exploits, sans défaites ni victoires". Dans ce récit aussi cinglant qu'émouvant, Alexandre S. , écrivain russe, nous raconte son quotidien et celui de ses proches dans son pays. Entre septembre et décembre 2022, alors que la Russie est en guerre, que le monde entier la regarde, et avec elle ses habitants. Véritable chroni­queur du réel, il nous donne à voir l'existence d'un peuple dont personne ne sait bien que penser - victime ou complice, peut-être même les deux. Alexandre ne souhaite pas que nous tranchions, il ne cherche ni pardon ni condamnation pour ses concitoyens ? : il nous demande simplement de les considérer. Alexandre S. romancier, nouvelliste et peintre, est lauréat de plusieurs prix. Il a déjà publié, chez le même éditeur, Je vous écris de Moscou (2022).