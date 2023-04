La Nouvelle-Amazonie. Longues-jambes

Nous sommes en l'an 46 de l'ère amazonienne, soit en 2121 de notre ère. Le monde a été bouleversé par plusieurs cataclysmes dont la chute des satellites, la perte des documents numériques (cinquante ans d'informations ont disparu) et une forte diminution de la population mondiale, phénomène encore inexpliqué. La Province, que le roman situe aux confins de la Francie et de l'Ibérie, dirigée par la reine Hopaoma II, est administrée par une élite aristocratique où des Amazones dirigent le territoire avec le souci de ne pas retomber dans les errements technologiques du passé. Le Cheval, l'Abeille et l'Arbre sont les emblèmes du royaume. Longues-jambes, jeune journaliste, a été envoyée par Femme-rodéo, lieutenante de l'A. P. A. , pour interviewer un historien, surnommé Jacquemart, afin de recueillir le témoignage d'un intellectuel vivant au sein d'un village pyrénéen. Possède-t-il des archives du temps ancien ? Mais Longues-jambes ignore les obstacles qui s'opposeront à leur rencontre. Patrick De Meerleer a écrit de nombreux ouvrages, romans, nouvelles, biographies et a été primé à neuf reprises, notamment par l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse en 2022 pour "Louis Germain, instituteur et père spirituel d'Albert Camus"