Ecouter pour comprendre et s'exprimer CM1-CM2

Un matériel pédagogique prêt à l'emploi qui permet de développer les compétences fondamentales pour la maitrise de la langue en CM1-CM2. L'oral est un mode de communication dont les élèves doivent apprendre à maitriser les codes. Cet ouvrage propose aux enseignants de CM1 et de CM2 36 textes à écouter, accompagnés de fiches activités. L'objectif est de développer les compétences d'écoute, de mémorisation, d'analyse et de langage sur des types de textes variés : narratif, argumentatif, prescriptif, informatif et descriptif. Une progression est proposée au sein de chaque type d'écrit. A raison d'une séance par semaine, l'écoute des textes et la réalisation des activités entrainent les élèves, de manière ludique mais rigoureuse, à développer les capacités indispensables à la réussite scolaire : écouter pour comprendre un message oral, un propos, un texte lu par un adulte ; comprendre un texte littéraire, des documents, des images et les interpréter ; comprendre l'implicite, les inférences, les sentiments des personnages ; parler en prenant en compte son auditoire ; repérer, classer et utiliser des informations. Un guide pédagogique présente les objectifs de chaque fiche et indique le déroulement d'une séance type. Sur ressources numériques : tous les enregistrements audio, la reproduction de tous les textes, les fiches à imprimer et/ou à vidéoprojeter ainsi que leurs corrigés. Les ressources numériques vous sont disponibles en téléchargement. Pour en profiter, il vous suffira de vous rendre sur le site Internet dédié, muni(e) de votre clé d'activation personnelle (toutes ces indications sont données dans votre ouvrage). Configurations requises : PC : Windows 7, 8, 10 Mac : IOS 10. 6, 10. 7, 10. 8, 10. 9, 10. 10, 10. 11, 10. 12, 10. 13, 10. 14, 10. 15 Linux : Ubuntu 16. 04 - 64 bits Acrobat Reader Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera toutes versions Flash Player 11