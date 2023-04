Comment faire du cinéma? Paul Vecchiali, irréaliste à tout prix !

Comment faire un cinéma authentique, innovant et particulier tout en s’inscrivant dans une économie qui s’affranchit des lourdeurs de l’industrie ? Comment tourner à tout prix sans renoncer à ses ambitions artistiques ? C’est là le credo de toute une vie : celle du cinéaste Paul Vecchiali qui, à l’instar de son ami Jean-Luc Godard, a continué jusqu’à sa mort, en janvier 2023, à l’âge de 92 ans, à produire et réaliser en toute indépendance l’une des œuvres les plus monumentale et singulière de l’histoire du cinéma, réalisant en soixante et un ans de carrière 32 longs métrages de cinéma et 45 téléfilms. À la fois manuel pratique de production, ode au travail en équipe et analyse filmique détaillée et exhaustive - pour chaque film, sa genèse et les éléments remarquables de son écriture assortis d’une «note de dégustation» -, ce livre s’adresse à toutes celles et ceux qui veulent réaliser un film à petit budget et, bien plus largement, à tous les amoureux du cinéma. Paul Vecchiali a lu, validé et préfacé le manuscrit de ce livre peu avant sa mort. Le critique et cinéaste Serge Bozon en a écrit la post-face. Jérôme Soubeyrand, lui-même acteur, scénariste et réalisateur, a travaillé sur les derniers films de Paul Vecchiali. Grâce à leur complicité, la "leçon de cinéma" opère comme un passage de flambeau.