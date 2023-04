Le quatrième jour. L'histoire inédite d'une médium au coeur de deux enquêtes policières

Un livre poignant, inspirant, étonnant ! " Ce livre est le fruit de mes rencontres, de mes expériences, et des confidences que les gens m'ont offertes. Oui car sans l'autre, sans la confiance, la confidence et l'intimité dans laquelle nous sommes plongés par le monde de l'invisible, je n'aurais pas vécu tout cela. Toutes les questions qui ont émergé dans les regards, sur les visages, ou qui m'ont été verbalisées lors des évènements que j'ai vécus sont dans ce livre. C'est aux pompiers, cette unité, ce corps d'intervention, que je dois la découverte d'autant de force et de volonté, d'entièreté, de dévouement, et d'humanité. Je tenais à être présente pour eux et les soulager. C'est avec eux que j'ai découvert ma capacité à intervenir directement sur le terrain lors des interventions de recherche de personnes disparues. Depuis très jeune je me suis protégée de ce don car je souhaitais vraiment être " madame tout le monde ". Etre mise à nu, est une libération de ma chrysalide, un éveil à mon sens de vie, et une libération de mon âme, de ce dont je suis porteuse depuis mon enfance. Ecouter les messages que je reçois, naturellement, joyeusement, même si l'on parle d'un sujet qui est douloureux. L'énergie dans laquelle je me trouve est spirituelle, légère et pétillante. Ma vie est déjà par définition " hors normes " mais les enquêtes auxquelles il m'a été demandé de collaborer ainsi que leurs dénouements, relèvent de l'extraordinaire. "