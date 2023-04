Jolies comptines et chansons de mes 2 ans

Des jolies comptines et chansons ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. Ces comptines et chansons traditionnelles, spécialement sélectionnées pour les enfants de 2 ans permettront aux parents et petits de passer des moments privilégiés ensemble et de renforcer leurs liens affectifs en écoutant les mélodies aux sonorités variées grâce aux musiques des puces sonores. Ils chanteront sur l'air de : Le pont d'Avignon ; Les petits poissons ; Les roues de l'autobus ; Coucou hibou ; Petit escargot ; Fais dodo. Les illustrations joyeuses de Tiago Americo se mêlent aux mots pour créer des images tendres et ludiques. Une note pour les parents indique comment éveiller l'enfant en musique ! Dans la même collection : Jolies comptines et chansons de mes 1 an.