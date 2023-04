Vous êtes un jeune adulte à la recherche de sens, vous devez absolument lire ce livre opportun et éclairant ! Satya Doyle Byock entend régulièrement ces remarques dans son cabinet de psychothérapie, où elle accueille des personnes âgées de seize à trente-six ans qui passent le cap du " quart de vie ". Certaines ont apparemment tout fait " bien " : obtenir un diplôme, trouver un emploi, rencontrer un partenaire, s'installer. Pourtant, même après avoir coché ces cases, elles ressentent toujours un sentiment de vide. Pour Satya Doyle Byock, elles sont avant tout à la recherche de stabilité. D'autres ne souhaitent pas suivre ce chemin tout tracé, mais se sentent souvent désarmées, en quête de sens. Alors que la société n'hésite pas à étiqueter les émotions et les comportements de ce groupe d'âge comme des traits de la génération Y ou Z, l'autrice pense que leurs interrogations font naturellement partie du développement et que cette période particulière entre l'adolescence et la quarantaine est une étape distincte de la vie pratiquement ignorée par la culture populaire et la psychologie. En faisant appel à des témoignages, à la mythologie, à la psychologie jungienne, à la culture pop, à la littérature et à des études de cas, elle offre des repères pour naviguer pendant cette période complexe. Résultat : son livre s'apparente à une feuille de route bienveillante pour trouver la compréhension, le bonheur, l'épanouissement et la plénitude à l'âge adulte.