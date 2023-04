Dis, c'est quoi l'homoparentalité ?

Les familles homoparentales sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses et, surtout, visibles. En effet, la PMA et l’adoption offrent aux homosexuels ou bisexuels la possibilité d’avoir des enfants de manière légale. Certains rencontrent une mère porteuse et tentent l’aventure de la GPA. Cependant, quelle que soit la voie choisie pour avoir un enfant, le projet ne sera ni simple, ni accessible à tous. Cela étant, des centaines de milliers d’enfants grandissent aujourd’hui, dans le monde, avec deux papas ou deux mamans. Qui sont ces familles ? Comment sont-elles reconnues et acceptées ? Comment évoluent ces enfants ? Cet ouvrage fait le point sur toutes les questions au sujet de l’homoparentalité.