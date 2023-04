La société protectrice des Kaijus

Ils sont GROS Ils sont MECHANTS Ils sont MENACES D'EXTINCTION Jamie accepte immédiatement le job que Tom, une ancienne connaissance, lui offre. Travailler pour une société protectrice d'animaux plutôt que livrer des repas est une veine. Seul problème, les animaux concernés sont des kaijus. Or, si ces monstres sont les êtres les plus gros et les plus dangereux de cet univers, ils ont besoin d'aide pour survivre, car des entreprises peu scrupuleuses voudraient les exploiter. Tous ceux qui ont vu Jurassic Park savent que c'est une mauvaise idée... "Scalzi nous embarque dans une course folle bourrée de réflexions sur la pop culture, les start-up, l'influence de l'Etat et la science". Library Journal Traduit de l'anglais par Mikael Cabon.