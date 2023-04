Quand j'étais Belge

C'est l'histoire d'un gamin belge, un petit Liégeois pétri d'un idéalisme qu'il ne parviendra pas à renier malgré les déceptions et les rebuffades de la vie. Depuis son enfance dans un milieu populaire, il est passionnément, irrationnellement, inconditionnellement, amoureux de la France, de sa culture et de sa littérature, au point de quitter cette Belgique où les appuis politiques sont rois. C'est l'histoire d'un jeune homme, achevant, en Belgique, des études qui ne le conduisent nulle part. En France, il finit, à force de persévérance, par obtenir les diplômes requis par l'Education nationale et devient français à part entière. L'enseignement et l'écriture seront à la fois son moteur, sa raison de vivre et son calvaire. C'est l'histoire d'un homme, immigré culturel un peu candide, désabusé devant l'évolution du système hexagonal depuis Mitterrand. Un récit de chair et d'os, pudique et âpre, sans nostalgie, qui parle d'un autre temps, le sien. Il pourrait être aussi le vôtre.