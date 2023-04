Mylène Farmer. Ange ou démon ?

Avec cette biographie, Alain Wodrascka raconte Mylène Farmer selon un angle inédit, qui semble pourtant avoir irrigué son oeuvre tout au long de sa carrière : son lien ambivalent avec la religion catholique, aux dogmes de laquelle elle se soumet tout en les transgressant. " Car sans logique, je me quitte, aussi bien satanique qu'angélique... " Popstar iconique qui mêle depuis quatre décennies ans élégance, provocation et art du mystère, Mylène Farmer s'apprête aujourd'hui à faire ses adieux à la scène. Née le 12 septembre 1961 à Pierrefonds, au Québec, elle entre en classe au collège Sainte-Marcelline de Montréal où on lui dispense un enseignement fondé sur l'austérité et une morale rigoureusement manichéenne. Bien que détestant les études, l'enfant tourmentée se présente chaque jour devant les grilles de l'établissement religieux, une heure avant le début des cours, afin de devancer le supplice. Sans doute l'une des origines de sa relation ambivalente avec le catholicisme, qu'elle adore et abhorre à la fois. Plus tard, dans ses chansons et ses clips, afin de conjurer le sort d'une enfance tourmentée, tout en exprimant son attirance contradictoire pour ses bourreaux, la chanteuse se plaît à remettre en question Dieu et ses messages d'amour. La silhouette des prêtres, religieuses et autres serviteurs de l'Eglise la hante... mais dans son oeuvre, elle déploiera toute son énergie pour les associer à la sexualité, au libertinage, à la violence, ou encore au parfum perdu de l'innocence de l'enfance. Avec cette biographie, Alain Wodrascka raconte Mylène Farmer selon un angle inédit, qui semble pourtant avoir irrigué son oeuvre tout au long de sa carrière : son lien ambivalent avec la religion catholique, aux dogmes de laquelle elle se soumet tout en les transgressant.