Une enfance laïque et républicaine

La guerre propulse le jeune Maurice Rajsfus dans la survie, mais aussi, la paix revenue, dans la lutte. Récit d'une jeunesse enragée puis engagée. A la veille de la Seconde Guerre mondiale le jeune Maurice Rajsfus est un écolier comme les autres dans cette école laïque et républicaine. Mais les évènements précipitent ce fils d'immigrés juifs polonais et sa soeur dans la survie. A la Libération, l'orphelin, rempli d'un esprit de révolte, s'engage. C'est l'étonnant parcours de vie, entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie, de ce fervent pacifiste, anticolonialiste, anticlérical, antinationaliste et antistalinien que fut Maurice Rajsfus. Tout l'art ici est d'avoir su mêler subtilement la grande histoire à sa vie privée, sa jeunesse marquée par les conflits mondiaux et la puissance de ses idéaux politiques. Dans un de ses récits les plus autobiographiques, il dépeint l'esprit d'une époque où la jeunesse essaye de se faire une place dans les décombres du vieux monde.