Gervais et Conrad

Avec ce documentaire au parfum de comédie de situations, Iris offre aux jeunes lecteurs un album rempli d'humour qui fera assurément le bonheur des amoureux de la nature. Des futurs pouces verts aux simples curieux, en passant par les parents, évidemment. Ce livre est essentiel pour en apprendre sur nos amis les plantes. Gervais (une cigale) et Conrad (une fourmi) sont des amis de très longue date. A travers leurs différentes aventures, le duo le plus drôle et le plus improbable depuis Laurel et Hardy découvrira (et par le fait même nous aussi) un tas de choses à propos des plantes qui nous entourent.