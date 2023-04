Shinobi Tome 3 : Le destin du ninja

Des menaces planent encore sur Iga. En mission d'infiltration à Heian, Fujiwara no Chikada endosse sa nouvelle identité, Gamon Doshi, pour recueillir des informations secrètes afin de contrecarrer les plans du commandant Ki No Tomo-o. Avec ses shinobi et ses bushi, à qui il enseigne différentes stratégies militaires et martiales, Gamon Doshi affronte les troupes de l'empereur dans des batailles impitoyables. Malgré les trahisons, les nombreux obstacles et un amour impossible qui l'enflamme, le valeureux guerrier est plus déterminé que jamais à faire triompher la justice et la liberté. Le dernier tome de cette magistrale saga historique nous plonge dans la vie mouvementée des ninjas du milieu du XIe siècle où bravoure et loyauté se font l'écho d'une écriture fine et précise pour dépeindre une figure emblématique de la culture japonaise, celui qui a ouvert la première école ninja, l'Iga Ryu.