Démobilisation électorale dans la France urbaine. Les élections municipales de 2020

Les élections municipales de mars 2020, organisées dans un contexte sanitaire inédit, ont enregistré une abstention massive dans la France urbaine. Elles ont été marquées par une écologisation des programmes, la citoyennisation des listes et des offres politiques et la démonétisation des marques partisanes. Les monographies réalisées ici dans 14 grandes villes françaises (Amiens, Avignon, Bordeaux, La Rochelle, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Reims, Rennes, Strasbourg et Toulouse) analysent les variations de ces dynamiques selon les configurations locales. Elles parviennent néanmoins à un résultat convergent : la démocratie urbaine se joue désormais entre les différentes fractions des classes supérieures.