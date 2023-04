Les Alpes-Maritimes et la République. Histoire politique d'un département modéré (1879-1898)

De 1879 à 1898, la Troisième République traverse une période mouvementée faite de crises, de tensions, de divisions du parti républicain et d'essor du nationalisme. Dans ce contexte, les républicains modérés se trouvent au coeur des événements, permettant l'émergence et les premiers pas de la "République des républicains" , contribuant à donner au régime, certains de ses traits les plus marquants et les plus durables. Cependant, si les événements nationaux et les débats à l'Assemblée ou dans les grands quotidiens parisiens sont bien connus, l'évolution et les recompositions du courant républicain modéré en province demeurent peu étudiées. Dans ce département particulier qu'est celui des Alpes-Maritimes, cas original de modérantisme méridional, ce livre analyse les partis, les pratiques et les différentes structures politiques afin de montrer comment le républicanisme modéré se transforme, se recompose et parvient à surmonter ses difficultés et ses remises en causes, tout en demeurant attaché aux valeurs libérales de 1789. Au-delà d'un "modèle" unique et parfois fantasmé, le cas des Alpes-Maritimes montre ainsi la souplesse, la capacité d'adaptation et la diversité du régime républicain.