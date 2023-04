Les Aimantes

UN ROMAN POIGNANT SUR L'AMITIE ET SA VULNERABILITE Avoir un ami, des amis, penser que c'est pour la vie, nous avons tous connu cela ; Puis un incident, un malentendu, vient briser le lien. Ici, l'amitié qui relie 4 femmes semble indéfectible. Mais la mort du fils d'Anne, la culpabilité de Delphine dans l'accident vont provoquer une première fêlure. Souvent, ne pas accepter que l'autre ait une conception différente de la vie est source d'incompréhension mutuelle. Ainsi, Eléonore va petit à petit s'éloigner de ses amies, excédée par leur insistance à lui faire quitter son mari violent. Quant à Noémie, peut-être amoureuse de l'une des 3 autres sans oser l'avouer, elle choisit la la fuite en s'installent avec son avocate. Le roman se termine par un drame (la pendaison d'Anne) et une réconciliation (entre Delphine et le mari qu'elle avait délaissé pour ses amies). Corine Jamar habite à Bruxelles est est l'auteure d'une dizaine d'ouvrages parus ailleurs (Fayard, Robert Laffont, Cherche midi).