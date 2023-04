La science de la nutrition végétale

Un ouvrage de référence pour les veggies curieux, les diététicien(. ne)s et les médecins. Vous êtes végétarien, végétalien, flexitarien... Quels sont vos besoins nutritionnels ? Sont-ils couverts par votre alimentation ? Comment éviter les carences ? Pour la première fois, deux spécialistes des alimentations végétales apportent des réponses claires à ces questions, avec le plus haut degré d'objectivité, en se fondant sur une revue exhaustive de la littérature scientifique. Fabien Badariotti et Léa Lebrun discutent un à un les besoins en macro- et micronutriments : protéines, lipides, glucides, fibres, vitamines, minéraux. Ils montrent que si la plupart de ces nutriments ne nécessitent pas d'attention particulière, d'autres en revanche méritent d'être suivis de près afin d'éviter les déficits. Il arrive aussi que certaines alimentations végétales ne soient pas correctement menées. Les auteurs montrent alors, à travers plusieurs cas cliniques, comment effectuer un rééquilibrage alimentaire. Parmi les nombreuses questions abordées : - Le déficit en lysine est-il vraiment fréquent ? - Comment augmenter l'absorption du zinc ? -Comment répartir l'apport en protéines sur la journée ? -Comment détecter la carence en vitamine B12 ? -Quelle est la meilleure forme de B12 pour se supplémenter ? -Une alimentation végétale permet-elle de couvrir les besoins en fer des femmes menstruées ? -Les végétariens manquent-ils d'oméga-3 EPA et DHA ? -Quelles sont les meilleures sources végétales de calcium biodisponible ?