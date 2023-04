Le plan Marshall

Une histoire limpide de la guerre froide. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que rien ne ralentit l'expansion de Staline, l'équipe du nouveau secrétaire d'Etat américain George C. Marshall planifie la reconstruction d'une Europe de l'Ouest en ruines, avec l'intention d'en faire un rempart contre l'autoritarisme communiste. Cette entreprise ambitieuse et coûteuse entraîne dans sa lancée la création de l'OTAN et de l'Union européenne telles qu'elles façonnent encore les relations internationales. En regard, le bloc de l'Est se structure et se durcit, donnant naissance à la guerre froide dont ce grand livre raconte l'histoire en auscultant ses origines.